La Juve festeggia il ritorno di Pogba e Chiesa: “Di nuovo sul campo”

Buone notizie per Massimiliano Allegri dopo l’ultima seduta di allenamento dei bianconeri: Federico. Chiesa e Paul Pogba sono tornati in campo. Attraverso i canali social, la Juventus postato le foto dei due calciatori celebrando i loro ritorno sotto gli ordini di Max Allegri: “Di nuovo in campo”.

Di nuovo sul campo 👀 pic.twitter.com/HJTxMgFtz3 — JuventusFC (@juventusfc) October 18, 2022



Foto: Juventus Twitter