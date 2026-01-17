La Juve domina ma spreca, il Cagliari è cinico e vince 1-0. Decide Mazzitelli

17/01/2026 | 22:43:41

Il Cagliari batte la Juventus 1-0 in una gara dominata dai bianconeri, che però non riescono a segnare contro un Cagliari cinico. Juve in controllo del gioco, ma incapace di creare grandissimi pericoli.

Al quarto d’ora calcio di rigore per la Juventus. Miretti colpito in area, ma il VAR, dopo una analisi, cancella la decisione. Miretti ha commesso fallo sul difensore. Al 25′ conclusione ancora di Miretti, prima parata di Caprile importante. Juve che ha picchi anche oltre l’80% di possesso palla, bianconeri in controllo, ma il Cagliari difende bene, anche se chiude senza tiri verso Perin il primo tempo. Ma per ora è 0-0. La Juve colleziona palle gol, ci prova Cambiaso, para Caprile. Al 61′ è la volta di Yldiz, che salta due avversari, conclusione a giro, alta. Al 63′ altra parata di Caprile su Cambiaso.

Al 65′, dal nulla, vantaggi Cagliari. Punizione per i sardi, palla in mezzo dove Mazzitelli devia in porta un tiro innocuo, ma che batte Perin che non vede nulla. Vantaggio Cagliari. La Juve assalta e schiuma rabbia, dentro Openda e Zhegrova per Spalletti.

Juve che cerca l’assalto, Caprile para su Yildiz. Spalletti nel finale si gioca la carta Conceicao con 5 attaccanti davanti (Conceicao, Openda, Yildiz, David e Zhegrova). All’84’, palo di Yildiz, su conclusione deviata da Mina. Assalto della Juve che però nel finale di scompone. Il Cagliari tiene duro e vince clamorosamente. Finisce 1-0.

Foto: sito Cagliari