La Juve di Allegri come nel 2015-2016: 15 punti in 11 giornate

Oltre ai troppi gol subiti in campionato e una vena realizzativa che non decolla, solo 15 gol fatti in 11 giornate, la Juventus di Max Allegri deve fare i conti con una situazione di classifica che non sorride all’allenatore bianconero. Dopo 11 turni di Serie A i punti in classifica della Juventus sono 15: il dato di questa stagione va a eguagliare il record negativo dell’annata 2015-2016. Era il secondo anno di Allegri sulla panchina bianconera, dopo lo scudetto e la finale di Champions League persa contro il Barcellona, e anche in quella stagione si partì con un ruolino di marcia negativo: 4 sconfitte, 3 pareggi e 4 vittorie.

Sempre in quella stagione ci fu poi la svolta con le 15 vittorie di fila da parte della squadra guidata da Allegri e con uno scudetto in più in bacheca. Ora però la Juve rischia di allontanarsi troppo dalla vetta della classifica, con un potenziale meno 16 dalla vetta, e Max Allegri dovrà correre ai ripari sfruttando tutta la sua esperienza in queste situazioni.

Foto: Twitter Juventus