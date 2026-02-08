La Juve costruisce ma non la sblocca: Pedro colpisce al 47′. E’ 1-0 Lazio all’intervallo

08/02/2026 | 21:35:56

Finito il primo tempo della gara tra Juventus e Lazio allo Stadium. La Lazio conduce 1-0 sulla Juve. Solito copione, Juve che controlla la gara, va vicina al gol, ma alla prima chance subisce la rete.

Primo squillo con Cambiaso, sinistro centrale. Insiste la Juve che al 16′ sfiora il gol con Bremer. Cross di Kalulu, incornata di Bremer, para Provedel.

Al 26′ la sblocca la Juventus, azione costruita dei bianconeri, conclusione di Koopemeiners che batte Provedel, ma sul tiro, Thuram, in fuorigioco, era sulla traiettoria e ha infastidito il portiere della Lazio. Rete annullata. Alla mezz’ora, ancora Koopmeiners da fuori, palla al lato. Sul finale di tempo, colpisce la Lazio a sorpresa. Perde una palla velenosa Locatelli, Maldini serve Pedro che calcia, devia Bremer e spiazza Di Gregorio. La Lazio va all’intervallo avanti 1-0.

Foto: sito Lazio