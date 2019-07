La Juve (con molti baby) rimonta in Corea: da 3-1 a 3-3 contro la K-League All-Star

Altra amichevole asiatica per la Juventus di Maurizio Sarri che quest’oggi ha affrontato la K-League All-Star, rappresentativa del massimo campionato sudcoreano. La gara termina 3-3 con la rimonta dei bianconeri, scesi in campo con diversi baby in particolar modo nella ripresa: apre le marcature Osmar, pareggia Muratore, Cesinha riporta in vantaggio i padroni di casa e Taggart firma il tris. Nel finale, però, Matuidi e Pereira rimettono le cose a posto e il match si conclude in perfetta parità.

Foto: Juventus Twitter