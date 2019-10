La Juve celebra Ronaldo: “CR700… E non è finita qui”

Un traguardo da urlo per Cristiano Ronaldo. Il campione lusitano della Juve, con il sigillo su rigore all’Ucraina con il suo Portogallo, ha realizzato la rete numero 700 in carriera tra club e Nazionale. E la società bianconera, attraverso un post pubblicato su Twitter, ha voluto celebrare così il proprio gioiello: “CR700… E non è finita!”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus