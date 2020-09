La Juve celebra i record di Ronaldo: “Top”

Ieri sera, Cristiano Ronaldo ha stabilito un altro record in carriera. Con la doppietta alla Roma, sono 450 i gol del portoghese nei 5 principali campionati europei. Poco fa, la Juventus ha twittato per celebrare questo nuovo primato: “Ieri, Cristiano ha toccato quota 450 gol nei Top-5 campionati europei: record dal 2003/04, anno del suo esordio al Manchester United. Top”.

I bianconeri scrivono anche che “Ronaldo ha segnato per la quarta volta in carriera nelle prime due partite stagionali di un campionato dei Top-5, dopo il 2009, 2011 e 2014 in Liga con il Real Madrid; da quando gioca nella Juventus, ha partecipato attivamente a 69 gol in Serie A (55 reti e 14 assist), almeno 43 più di qualsiasi altro giocatore bianconero. Inoltre, nello stesso periodo è il giocatore che ha segnato più gol (55), sette dei quali di testa”.

Foto: sito Juve