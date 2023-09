La Juve c’è, la Lazio meno: bianconeri avanti 2-0 all’intervallo. A segno Vlahovic e Chiesa

La Juventus conduce 2-0 sulla Lazio dopo i primi quarantacinque minuti.Partono forte i bianconeri. E dopo appena 10′ è Dusan Vlahovic a sbloccare la gara con una grande girata in area di rigore, sfruttando al meglio l’assist di Locatelli. Continuano a spingere i bianconeri, ma Provedel alza sopra la traversa il tentativo di Kostic. La prima grande occasione per i biancocelesti arriva al 24′ con il tiro di Daichi Kamada, ma Szczesny è attento e alza sopra la traversa. Cresce la Lazio, ma colpisce di nuovo la Juventus. E al 26′ è 2-0 bianconero con la rete di Federico Chiesa che con il mancino batte Provedel. La Lazio prova a prendere in mano la partita gestendo la palla, ma i bianconeri sono attenti in fase difensiva e difendono il doppio vantaggio. L’ultimo squillo del primo tempo è di Zaccani, ma il suo tiro è di facile lettura per Szczesny. Si va così a riposo: Juventus avanti 2-0 sulla Lazio.

Foto: Instagram Juventus