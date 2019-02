La Juve cade a Madrid: Gimenez e Godin lanciano l’Atletico

La Juve cade a Madrid nell’andata dell’ottavo di Champions. Al Wanda Metropolitano fa festa l’Atletico Madrid, che vince 2-0 grazie ai gol di Gimenez e Godin. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, nella ripresa i Colchoneros salgono in cattedra. Prima il VAR strozza l’urlo nella gola dei tifosi spagnoli per un gol annullato all’ex Morata, poi gli uomini di Simeone piazzano un uno-due micidiale che stende i bianconeri: al 78′ corner battuto da Lemar, il pallone che finisce sui piedi di Gimenez che da pochi passi infila Szczesny; passano cinque minuti e l’Atletico trova il raddoppio con Godin, che sfrutta ancora una volta una palla inattiva per insaccare. Finisce 2-0 per l’Atletico, alla Juve servirà un’impresa per ribaltare la sfida nel match di ritorno.

Foto: Twitter ufficiale Champions League