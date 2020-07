La Juve cade a Cagliari, Chiesa ne fa tre al Bologna e i viola calano il poker. La Roma passa a Torino

Sono appena terminate anche le gare delle ore 21:45 valide per la trentasettesima giornata di serie A. Il Cagliari ha battuto la Juventus per 2-0 in casa, mentre la Fiorentina ha superato per 4-0 il Bologna al “Franchi” con Federico Chiesa autore di una tripletta. La Roma di Fonseca, passa per 2-3 contro il Torino. Di seguito il riepilogo completo di giornata.

MARTEDI’ 28 LUGLIO

Parma-Atalanta 1-2 (Kulusevski – Malinovsky, Gomez)

Inter-Napoli 2-0 (D’Ambrosio, Martinez)

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO

Lazio-Brescia 2-0 (Correa, Immobile)

Sampdoria-Milan 1-4 (Askildsen – Ibrahimovic, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao)

Sassuolo-Genoa 5-0 (Traore, Berardi, Caputo, Raspadori, Caputo)

Udinese-Lecce 1-2 (Samir – Mancosu, Lapadula)

Verona-Spal 3-0 (Di Carmine, Di Carmine, Faraoni)

Cagliari-Juventus 2-0 (Gagliano, Simeone)

Fiorentina-Bologna 4-0 (Chiesa, Chiesa, Milenkovic, Chiesa)

Torino-Roma 2-3 (Berenguer, Singo – Dzeko, Smalling, Diawara)

CLASSIFICA: Juventus 83; Inter 79; Atalanta 78; Lazio 78; Roma 67; Milan 63; Napoli 59; Sassuolo 51; Verona 49; Fiorentina 46; Parma 46; Bologna 46; Cagliari 45; Udinese 42; Sampdoria 41; Torino 39; Genoa 36; Lecce 35; Brescia 24; Spal 20;

FOTO: Twitter ufficiale Cagliari