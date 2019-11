La Juve blinda Cuadrado: ora è ufficiale il rinnovo fino al 2022

La Juve blinda Juan Cuadrado. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata anche l’ufficialità del rinnovo dell’esterno colombiano, che ha firmato un nuovo accordo con il club bianconero fino al 2022. Di seguito il comunicato: “È arrivato alla Juve da attaccante esterno, ha proseguito la sua avventura come il più eclettico dei “jolly” e ora si sta affermando da terzino dirompente. Juan Cuadrado è una gioia per gli occhi dei tifosi bianconeri, ovunque si piazzi in campo. E lo sarà ancora fino al 2022, anno fino al quale ha prolungato il suo rapporto con la Juventus”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus