La Juve batte il Benfica 2-0 e si qualifica ai playoff. Agganciata l’Inter. L’Atalanta sogna ma si fa rimontare e perde 3-2 con l’Athletic Bilbao

21/01/2026 | 22:54:48

Concluse le gare delle 2 italiane in Champions di questa sera. La Juve batte il Benfica 2-0 e si qualifica ai playoff. L’Atalanta sogna per un tempo, dove si ritrova addirittura al terzo posto. Poi in maniera clamorosa vince l’Athletic 3-2.

L’Atalanta la sblocca al 16′. Cross di Zalewski dove Scamacca insacca di testa il vantaggio dei nerazzurri. Proteste del Bilbao per un fallo dell’attaccante, ma il gol è buono. Atalanta in controllo e al 39′ ha una doppia chance clamorosa. De Ketelare semina il panico, palla in mezzo, Scamacca a colpo sicuro, trova Unai Simon. Sulla respinta irrompe Bernasconi, ancora Unai Simon miracoloso. Nel finale, palo per la Dea. Su calcio piazzato, colpo di testa di De Ketelaere, palla sul palo.

Finisce il primo tempo con l’Atalanta avanti 1-0 sull’Athletic Bilbao.

Nella ripresa, l’Atalanta abbassa i ritmi e controlla la gara senza patemi. All’improvviso, il pareggio dell’Athletic Bilbao. Al 58′ pareggia Guruzeta. Kolaninac si perde l’uomo che si invola davanti a Carnesecchi ed è 1-1 al Gewiss.

Atalanta che subisce il colpo, perché l’Athletic ne approfitta. Al 70′, Serrano porta in vantaggio l’Athletic, Atalanta imbambolata che prende anche il terzo gol con Navarro al 74′. In pochi minuti, da una gara in controllo, Atalanta sotto 1-3. All’88’ è Krstovic a trovare il gol del 2-3 che riapre la contesa a Bergamo. Ma finisce così, sconfitta clamorosa per l’Atalanta che aveva sognato per più di un tempo. In classifica, la Dea dal terzo posto ora è tredicesima, a 13 punti.

A Torino, la Juve batte il Benfica 2-0. Parte bene la Juve, che crea alcune chance. Yildiz pericoloso al 17′, destro a giro che finisce fuori di poco. Al 23′ grande chance anche per il Benfica, Sudakov calcia in diagonale di sinistro, grande parata di Di Gregorio, poi Kelly spazza. Ancora Benfica, al 25′, Prestianni su una palla persa di Locatelli si ritrova solo dal limite, palla alta. Al 35′ risponde la Juve, colpo di testa di Miretti, palla alta. Al 40′, punizione pericolosa per il Benfica, Sudakov non impensierisce Di Gregorio. Juve che cresce nel finale, ma finisce 0-0 il primo tempo. Riparte meglio il Benfica, destro di Pavlidis, deviato. Si salva la Juve. Chance Juve al 54′, Kalulu nel mezzo, destro di McKennie che incrocia, grande parata di Trupin. Al 55′ vantaggio Juventus. Thuram prende un pallone in area, si accentra e batte Trupin sul primo palo. Vantaggio Juve in un momento non facile.

Il Benfica subisce il contraccolpo, la Juve raddoppia al 64′ con McKennie. Uno due con David, lo statunitense non sbaglia, 2-0 per la Juve.

Il Benfica però non molla e al 68′ colpisce il palo con Aursnes. Palo anche per la Juve al 74′ ancora con uno scatenato McKennie. All’80’, calcio di rigore per il Benfica, errore di Bremer, il Benfica usufruisce del tiro dagli 11 metri. Va Pavlidis che scivola e la palla va in fallo laterale. Di fatto la gara si chiude qui. La Juve sale a 12 punti e si qualifica ai playoff e ora fa anche un occhiolino alla top 8, bianconeri a pari punti dell’Inter. Per il Benfica, eliminazione.

Foto: sito Juventus