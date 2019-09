La Juve aspetta il vero Rabiot, ma lui intanto batte il Psg… in tribunale!

Adrien Rabiot scalpita per guadagnarsi un posto di rilievo nella nuova Juve di Sarri. Il centrocampista francese è stato uno dei colpi estivi firmati Paratici, il secondo grande acquisto a parametro zero dopo quello di Rasmey. Ora la Juve aspetta il vero Rabiot, non ancora al meglio della forma dopo il lungo periodo di inattività a causa del contenzioso con il Psg. E proprio nelle ultimissime ore per il classe ’95 è arrivata una vittoria in tribunale contro il suo ex club. Secondo quanto svela L’Equipe, infatti, il comitato d’appello congiunto della Lega francese, avrebbe dato ragione al centrocampista della Juve circa il contenzioso con il Psg. Il club di Al-Khelaifi – si legge tra le colonne della sopracitata fonte – trattenne lo stipendio del giocatore tra il 15 e il 20 marzo, privandolo anche del premio mensile (40.000 euro). Il motivo? Un “mi piace” social a un video in cui Patrice Evra sbeffeggiava i parigini dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dello United risalente al 6 maggio scorso.

Foto: Twitter ufficiale Juventus