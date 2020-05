La Juve aspetta Higuain: il Pipita è pronto a tornare a Torino

La Juve aspetta Gonzalo Higuain, che si appresta a lasciare l’Argentina per fare rientro a Torino. Il Pipita, dopo aver trascorso le ultime settimane di quarantena in patria, è atteso a Torino nelle prossime ore. Una volta sbarcato in Italia, l’attaccante dovrà osservare i canonici 14 giorni di isolamento domiciliare presso la propria abitazione prima di unirsi al resto dei compagni agli ordini di Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juve