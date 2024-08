La Juve A batte 4-0 la Next Gen. Gara conclusa al 55′ dopo l’invasione di campo dei tifosi

Con un po’ d’anticipo e con la tradizionale invasione di campo si è chiuso il match in famiglia tra la Juve A e la Juve Next Gem dell’Allianz Stadium. Vittoria per 4-0 per la Juve A contro la Juve B. Grande entusiasmo e voglia di cambiare rotta dopo un avvio di pre-season un po’ stentato per la formazione allenata da Thiago Motta. A segno Danilo, Weah, Thuram e Yildz. Non sono mancati alcuni fischi nel corso del match.

Foto: twitter Juve