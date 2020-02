La Gumina: “Sono felice di essere in una squadra che ha grande storia come la Sampdoria. Ranieri è un maestro”

Antonino La Gumina – nuovo attaccante della Sampdoria – si è presentato con un’intervista rilasciata al canale ufficiale del club.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“Sono felice di essere in una squadra che ha grande storia. C’era già stato un interessamento l’anno scorso, poi scelsi l’Empoli. Darò il massimo per questa maglia. La trattativa è nata due settimane fa, quando si è conclusa ero felice come un bambino. Lotteremo fino alla fine: siamo un gruppo forte e speriamo di farcela.

Ho parlato con Quagliarella e anche con Gabbiadini, mi stanno aiutando molto. Sento la stima del mister: quando sono arrivato mi ha portato nel suo studio e mi ha spiegato la sua idea di gioco e i movimenti che dovrei fare. È un maestro“.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria