La Gumina, confermata la lesione del legamento collaterale: i tempi di recupero

Come comunicato dall’Empoli, Antonino La Gumina è stato sottoposto a visita specialistica dal prof. Ramon Cugat a Barcellona a seguito del recente trauma distorsivo al ginocchio destro. La lesione al legamento collaterale esterno è stata confermata e non necessita di intervento chirurgico per la sua stabilizzazione. L’atleta dovrà stare a riposo per un mese per consentire la regolare cicatrizzazione e solo dopo un nuovo controllo potrà iniziare il graduale inserimento di esercizi per il recupero della mobilità articolare e della forza muscolare.

Foto: Twitter ufficiale Empoli