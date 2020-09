La grande chance di Luca Pellegrini: ora può prendersi la Juve

L’infortunio di Alex Sandro, con i tempi di rientro ancora incerti (da stabilire tra 15 giorni, dopo ulteriori esami approfonditi), e la probabile uscita di Mattia De Sciglio, direzione Roma, rimettono in discussione il futuro di Luca Pellegrini, ad oggi l’unica vera alternativa al brasiliano sulla corsia di sinistra della Juventus, mercato permettendo. Ma non è soltanto una questione di contingenza favorevole: Pellegrini, in questo anomalo precampionato, si è messo parecchio in luce, anche in occasione dell’amichevole con il Novara, dimostrando che un terzino con una gamba come la sua e la capacità di dare ampiezza alla manovra di Pirlo, alla Juve può starci. In attesa di capire l’evoluzione del suo futuro, Pellegrini si giocherà da subito la sua chance contro la Sampdoria, gara in cui con molta probabilità partirà dal primo minuto.

Foto: Instagram personale