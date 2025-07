La Gradinata Sud tuona: “Ogni giorno un pezzo di Sampdoria viene smantellato”

11/07/2025 | 20:15:37

La Gradinata Sud ha inoltre pubblicato un comunicato in cui si ribadisce alla attuale dirigenza di passare la mano accusandola, fra le altre cose, di non aver capito cosa la piazza vuole: “Competenza, chiarezza e Sampdorianità. Niente, zero. Chi comanda, chi decide, non ha capito un cazzo e dubitiamo che ci abbia almeno provato a capire. Agli errori del recente passato, si aggiungono quelli di oggi, a partire dalla mancanza di comunicazione e rispetto verso la tifoseria e i nostri colori. Colpite la Women e il settore giovanile (vitale per una società calcistica), allontanato chi, con i colori blucerchiati veramente nel cuore, con un atto d’amore ha salvato la Sampdoria dalla C; dove ci avete portato VOI, Manfredi, Walker, Tey e soci. Chissà cosa ancora ci aspetta.

In questi giorni così delicati, in un momento così particolare, avevamo chiesto spiegazioni. In cambio nulla, il niente più totale. Ogni giorno un pezzo di Sampdoria viene smantellato. Ora che delle vostre spiegazioni non ce ne frega più un cazzo, i primi a dover smobilitare, a ben vedere, siete proprio voi, ba***rdi incompetenti”.

Foto: Instagram Sampdoria