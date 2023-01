La Gradinata Sud risponde a Garrone: “Sarete i primi responsabili se la Sampdoria sparisce”

La Gradinata Sud della Sampdoria risponde al recente comunicato dell’ex presidente blucerchiato Edoardo Garrone. Il tifo organizzato della squadra ligure non ha apprezzato il messaggio diramato dall’ex proprietà. La risposta: “No, Edoardo e famiglia Garrone-Mondini. Non funziona così. Questo non è un comunicato, di quelli ce ne sono già fin troppi e tutti di un valore decisamente relativo. Questa, Edoardo e famiglia Garrone-Mondini, è una risposta, secca e breve a quelle righe che avete deciso di rendere pubbliche nei giorni scorsi. Voi siete manager, industriali, imprenditori. Noi no. Noi non ci capiamo un ca**o di fondi, ristrutturazioni debitorie, investimenti etc. Abbiamo però la netta sensazione che stiate cercando di scaricare il barile. Pensate veramente di cavarvela così? Dando la colpa a Ferrero e al CdA? Voi, famiglia Garrone-Mondini, siete i primi colpevoli di questo scempio. Il CdA? Soprassediamo, che vi conviene. Ferrero? È un delinquente a tutti gli effetti, che cosa vi aspettavate? Vi siete fidati della gente sbagliata? Complimenti… Siete voi che avete messo quel criminale dov’è ora. Sì. È stata la famiglia Garrone-Mondini ad aver dato la Sampdoria ad un criminale. Siete voi che lo avete accolto in pompa magna consegnandogli le chiavi della Società, usandola come merce di scambio per i vostri interessi. ‘Ci siamo e ci saremo sempre, ma solo con progetti seri’? No, Edoardo e famiglia Garrone-Mondini, non funziona così. Una famiglia seria, gente responsabile, non si comporta così. Noi siamo per lo più gente di strada che però tiene al proprio nome e la mattina vogliamo porci guardare allo specchio. Se l’U.C.Sampdoria sparisce, voi, famiglia Garrone-Mondini, sarete i primi responsabili”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria