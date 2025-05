La Gradinata Nord ironizza sulla Samp in Serie C: “Rispetto per chi ha vinto un Europeo. Sabato corteo funebre”

15/05/2025 | 22:35:53

Con un comunicato, la Gradinata Nord del Genoa, ha ironizzato sulla retrocessione della Sampdoria in Serie C, esprimendo una solidarietà molto ironica.

Queste le parole che si leggono: “La solidarietà ha sempre contraddistinto la tifoseria Genoana: siamo sempre stati accanto a chi si è trovato in difficoltà, ai più deboli, a chi soffre e anche questa volta non ci tireremo indietro. Vedere affondare una squadra che ci ha fatto divertire fa male al cuore. Vogliamo perciò esprimere tutta la nostra vicinanza a chi sta vivendo un momento difficile, a chi è spartito, a chi non ce la fa più. Ci vuole rispetto. Rispetto per chi affronterà le Dolomiti, non sarà facile, ma siamo certi che il settore ospiti sarà esaurito. Rispetto per chi ha vinto un Europeo, non riuscendo però a espugnare il ‘Menti’ di Castellammare con indosso la ‘maglia più bella del mondo. Rispetto per chi ha vinto Sanremo, per chi, forse, si giocherà una stagione contro l’Alcione. E noi che pensavamo fosse solo quello in via Canevari, che stupidi! Pertanto, invitiamo tutta la tifoseria sabato allo stadio, dove mostreremo il nostro cordoglio per quanto avvenuto. Al termine della gara, partirà dalla gradinata Nord un corteo funebre che attraverserà le via della città fino a piazza De Ferrari, in ricordo dell’eterna ragazza del ‘46. – conclude il comunicato – Invitiamo tutti i Genoano a non esagerare, perché di cose da festeggiare, come d’altronde di Genoani, non ce n’è”.

Foto: Instagram Genoa