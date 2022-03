La giustizia svizzera su Al-Khelaifi per il caso FIFA-Gate: chiesta condanna di 28 mesi

Nasser Al-Khelaifi finisce nuovamente nel mirino della giustizia svizzera, che avrebbe chiesto una condanna di 28 mesi per il caso FIFA-Gate. Il presidente del PSG è indagato insieme all’ex numero due della FIFA, Jérôme Valcke: per lui, la richiesta di condanna sale a 35 mesi di detenzione. Coinvolto anche Konstantinos Nteris, dirigente di un’agenzia di marketing: 30 mesi di condanna richiesti. Il caso riguarda l’assegnazione per la trasmissione dei diritti tv dei Mondiali 2026 e 2030. Nell’ottobre del 2020, Al-Khelaifi era stato assolto insieme agli altri imputati, mentre ora è il turno del secondo grado, nonostante le istanze uguali.

Foto: Twitter PSG