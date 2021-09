La giornata di Ribery e la grande accoglienza a Salerno

E’ stata la giornata di Franck Ribery a Salerno, arrivato in mattinata con un volo privato in Campania, poi il pranzo e le visite mediche di rito. Poi la presentazione all’Arechi del suo numero 7 davanti a un bagno di folla, con il boato dei tifosi granata. Infine la firma e la presentazione con tanto di conferenza stampa. E’ tutto pronto: Franck Ribery e la Salernitana, un matrimonio che testimonia la volontà dell’asso francese di mettersi in gioco ancora nella nostra Serie A.

Foto: alfredopedulla.com