La giornata di Lukaku: l’Inter è alle spalle, il Chelsea lo aspetta

Romelu Lukaku ha vissuto l’ultima giornata milanese. Ormai l’Inter è alle spalle. I programmi sono cambiati più volte perché inizialmente il club nerazzurro ha chiesto e ottenuto di aspettare prima di fare le visite a Londra, la volontà era quella di chiudere Dzeko per poi liberare Lukaku. Ma il Chelsea aveva fretta, pertanto è stato deciso di svolgere le visite a Milano per accelerare i tempi e per raggiungere Londra nelle prossime ore. Lukaku ha lasciato la sua vecchia città, intanto il murales a lui dedicato è stato imbrattato, sintesi di una rabbia che non conosce tregua. E’ stata una svolta clamorosa, maturata in pochi giorni dal 27 luglio (quando ve ne parlammo per la prima volta, nulla era nell’aria e si è materializzata la prima irruzione Blues) fino alla svolta di sabato scorso. Programmi rivisitati, cambiati al volo, ma l’unica cosa che conta è Lukaku al Chelsea, una delle trattative più clamorose di questa sessione di mercato e non solo. I suoi vecchi tifosi si preparano a riabbracciarlo, dopo un un’irruzione che ha sconvolto gli ultimi dieci giorni con un epilogo puntualmente arrivato.

Foto: Twitter Lukaku