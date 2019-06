La giornata di Conte a Madrid: pranzo tra dirigenti, presente anche Zhang Jindong

Dopo la presentazione ufficiale di ieri e le parole da Madrid, Antonio Conte continua a godersi il sole spagnolo in compagnia della dirigenza nerazzurra. Un pranzo con i vertigini societari al completo con Ausilio, Marotta, Zanetti, Steven Zhang e ovviamente Antonio Conte. Nel primo pomeriggio è arrivato anche Zhang Jindong, numero uno di Suning, per il primo vero summit con il nuovo allenatore nerazzurro. Questa sera potranno ammirare da vicino la finale di Champions League per poi iniziare a fare sul serio e a formare l’Inter della prossima stagione.

Foto: Twitter ufficiale Inter