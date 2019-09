La giornata della Juve tra Boateng, De Sciglio più esuberi

Ultimo giorno, anzi circa 22 ore allo stop del mercato. Quella della Juve è stata una giornata frenetica, di riflessioni, ripensamenti, ulteriori riflessioni. Partiamo da Jerome Boateng: se la Juve ritiene lo prende subito a prezzo quasi stracciato, il Bayern lo libera. Paratici pensa a Rugani che venerdì sera ha tolto dal mercato al punto che non è stata accettata una proposta dello Zenit. Il diesse bianconero avrebbe scambiato Rugani con Umtiti, ora gli restano le riflessioni e (forse) la non totale convinzione di Sarri. Ma il profilo di Boateng va seguito fino alla fine, mentre non ci sono sviluppi su Emre Can. Quanto a De Sciglio, è un profilo che piace al Paris Saint-Germain, esattamente come Paratici apprezza molto Meunier. Ma non c’è molto tempo e questo lo sappiamo…

Foto: Sport Bild