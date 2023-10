La Germania vince in rimonta l’amichevole contro gli USA (3-1). A segno Pulisic

La Germania di Julian Nagelsmann vince in rimonta l’amichevole l’amichevole contro gli USA. L’esterno del Milan Christian Pulisic firma il vantaggio dei padroni di casa dopo 27 minuti di gioco, ma saranno poi i tedeschi a ribaltare il match e a vincere 1-3. In gol Gundogan, Fullkrug e Musiala per il trionfo dei teutonici, già qualificati ai prossimi Europei in qualità di paese organizzatore. Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 ottobre la Germania affronterà il Messico per un’altra gara amichevole.

Foto: Instagram Germania