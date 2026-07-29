La Germania fa sul serio: vuole ospitare i Mondiali del 2038 o del 2042

29/07/2026 | 15:36:13

La Federazione calcistica tedesca, nel nome del suo presidente Bernd Neuendorf, ha un sogno: candidarsi per ospitare il Mondiale 2042 o del 2038, qualora la FIFA si mostrasse flessibile riguardo al principio di rotazione continentale. Axel Hellmann, membro del consiglio di amministrazione della Federazione, ha dichiarato: “Ci piacerebbe molto, e c’è un’iniziativa di Neuendorf e della DFB per candidarsi a ospitare l’edizione del 2042, forse anche del 2038. Dipenderà dai regolamenti FIFA. La Germania ha le infrastrutture necessarie in termini di stadi, trasporti e hotel. Tutte le partite saranno esaurite. Sarà un successo. Una candidatura per il 2038 è ipotizzabile, ma sono sicuro che abbiamo ottime possibilità di successo con una campagna per il 2042”.

Foto: Sito Germania