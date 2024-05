La Germania avrà 5 squadre in Champions la prossima stagione. Serata magica per il Borussia che si qualifica anche al Mondiale per club

Serata di festa per il calcio tedesco grazie alla vittoria del Borussia Dortmund sul PSG. Un successo che consente alla Germania di poter ufficializzere 5 squadre in Champions (come per l’Italia) per la prossima stagione.

Non solo, con questa vittoria, il Borussia conquista i punti necessari per la qualificazione al prossimo Mondiale per club. Insomma, una serata perfetta e ora a Dortmund si sogna anche il ritorno in finale di Champions.

Foto: twitter Borussia