La Gdf sequestra 18 mila capi contraffatti del calcio Napoli

Un deposito di 200 metri quadrati nel quale erano stoccati oltre 18mila capi contraffatti della Società sportiva calcio Napoli, è stato scoperto dalla guardia di finanza partenopea a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. A riportarlo è l’Ansa che secondo una stima rende noto un guadagno di quasi 800 mila euro nel caso in cui fossero stati venduti tutti i capi d’abbigliamento. Il denunciato è un cittadino marocchino che era pronto ad esportare la merce per le vie di Napoli per essere vendute, molti capi contraffatti avevano il falso logo Emporio Armani Ea7 insieme con il marchio Ssc Napoli.

Foto: Profilo Ufficiale Twitter Napoli