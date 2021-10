La frecciatina di Pjanic a Koeman: “Il Barça ha bisogno di un buon leader per rilanciarsi”

Miralem Pjanic intervistato da BeIN Sports, ha parlato anche della difficile situazione del Barcellona, dopo essere andato via agli scoccioli della sessione di mercato estiva per il poco spazio concessogli da Ronald Koeman: “I risultati non stanno andando nella direzione sperata dai tifosi e i giocatori sono sotto pressione. Forse la squadra ha bisogno di un buon leader per rilanciarsi. La dirigenza prenderà le decisioni giuste, il Barcellona è uno dei più grandi club e tornerà al top”.