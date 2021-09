La Francia non vince da 5 partite, l’Equipe: “Delusione”

La Francia non riesce più a vincere. Considerando anche le partite dell’Europeo, la nazionale guidata da Deschamps non ottiene un successo da 5 partite. Mbappé e compagni sono stati fermati dall’Ungheria (1-1), Portogallo (2-2), Svizzera (3-3 e poi eliminazione dall’Europeo ai calci di rigore), Bosnia (1-1) e ieri dall’Ucraina (1-1). Il quotidiano francese l’Equipe, nella sua prima pagina odierna, si è soffermato proprio su questa incredibile statistica: “Delusione in 5 partite su 5”. Poi ancora: “La qualificazione alla fase finale del Mondiale in Qatar non è compromessa, ma i mali che affliggono la nazionale francese sembrano essere radicati nel profondo”.

Foto: Prima pagina Equipe 5/9