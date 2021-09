La Francia non sa più vincere

Pochi minuti fa è terminata sul risultato di 1-1 Ucraina-Francia, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022. I transalpini, dopo essere andati sotto a fine primo tempo, hanno ottenuto il pareggio grazie alla rete messa da Anthony Martial a inizio ripresa, ma non sono riusciti poi a conquistare la vittoria.

Una vittoria che manca ormai da troppo tempo. Era, infatti, il 15 giugno scorso quando i ragazzi di Deschamps mettevano in tasca l’ultimo successo, contro la Germania all’esordio in Euro 2020. Di lì a questa sera quattro pareggi, uno dei quali, quello agli ottavi della kermesse continentale con la Svizzera, che si è trasformato in una ‘tragica’ doppia sconfitta (ai rigori e sui giornali) viste anche le grandi aspettative che si erano concentrate sulla selezione d’oltralpe.

Dopo i Mondiali vinti in Russia, la Francia sembra essersi parzialmente sciolta. Il commissario tecnico dovrà rivedere la gestione di un gruppo pieno di talenti, ma che attualmente sembra allo sbando. In primis, il leader della squadra, quel Kylian Mbappé (stasera assente) dal futuro estremamente luminoso ma anche inesorabilmente incerto.

Foto: Instagram Mbappé