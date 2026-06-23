La Francia batte l’Iraq e si qualifica. La gioia di Deschamps e Digne

23/06/2026 | 09:56:15

La Francia batte l’Iraq e il diluvio, che ferma a lungo la partita, grazie a un doppio Mbappe e Dembele, che valgono la qualificazione alla fase successiva del torneo. Ecco le parole di un soddisfatto Deschamps: “Nel secondo tempo siamo stati completamente in controllo, considerando che non era una partita semplice visto quello che era successo. Però chiudere definitivamente il discorso qualificazione è una cosa molto positiva; siamo qualificati già questa sera, anche se sono convinto che la terza partita sarà decisiva per la nostra posizione finale nel girone”. Anche Digne esulta con i compagni: “È un altro passo avanti per noi. Sappiamo per cosa siamo venuti qui; continueremo a lavorare partita dopo partita e a migliorare. Mi è piaciuta molto questa gara: abbiamo vinto 3-0 e mantenuto la porta inviolata; è stata una serata perfetta”.

Foto: Instagram Francia