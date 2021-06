La foto dell’Europeo: la Danimarca unita intorno al suo campione

La foto dell’Europeo non può non essere quella pubblicata dalla Uefa, il cerchio della Danimarca intorno al suo campione, Christian Eriksen, steso a terra, inerme, in secondi concitati che lo hanno tenuto attaccato alla vita.

La foto è diventata virale. Il muro rosso danese a difendere il suo campione da sguardi indiscreti, a proteggere il ragazzo in lotta per la vita, a dargli forza, come una famiglia, unita, compatta. Guidata dal capo famiglia, Simon Kjaer, il capitano, che ha dato forza a tutti, intervenendo per primo anche su Eriksen, a prestargli subito soccorso.

L’immagine di un gruppo unito, compatto, forte, orgoglioso. L’immagine di una famiglia, di un gruppo unito, anche di fronte le avversità.

Foto: Twitter Euro 2020