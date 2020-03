La follia del 13 maggio, le porte chiuse giuste e inevitabili: una settimana da profondo rosso

Massimo rispetto per le priorità, la saluta pubblica. Eppure la macchina del calcio ha dimostrato di non essere pronta: porte chiuse giuste e inevitabili dopo una settimana da profondo rosso. Domenica sera va in onda Juve-Inter a porte chiuse, sarebbe bastato rispettare quanto deciso la settimana scorsa perché sempre di porte chiuse si trattava. Invece qualcuno si è svegliato la mattina decidendo da solo che quel turno di campionato andasse recuperato il 13 maggio, come se fosse un pilota automatico personale. Il presidente della Lega Dal Pino ha dimostrato di essere inadeguato, ennesima conferma che il capo dovrebbe essere pronto prima della truppa ma non con decisioni fuori dal mondo. Non confonderemo mai il sacro (la salute delle persone) con il profano, quindi è sacrosanto accettare le ultimi decisioni con rispetto e preoccupazione. Ma siamo reduci da una settimana con pochi precedenti così tristi e disorganizzati nella storia del calcio italiano.