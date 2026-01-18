La Fiorentina vince nel ricordo di Commisso. Mandragora e Piccoli per sbancare Bologna (2-1)

18/01/2026 | 17:05:50

La Fiorentina ricorda la memoria del presidente Commisso vincendo una gara importante nel derby dell’Appennino a Bologna. Finisce 2-1 per i viola.

Sblocca la gara un gol 19′ di Rolando Mandragora che insacca e dedica la rete a Rocco Commisso, mostrando la maglia viola con dietro scritto “Rocco” e sotto il numero “5”. Bella azione dei toscani, che hanno sfondato a sinistra con Gudmundsson, sul cui cross il numero 8 ha anticipato tutti come un falco in inserimento. Pochi minuti prima era stato annullato un gol a Ndour. Nel finale, annullato il gol del 2-0 a Piccoli.Dopo revisione, il fuorigioco viene revocato e quindi gol buono, raddoppiano i viola che chiudono avanti 2-0 al Dall’Ara al 45′.

Nella ripresa, Italiano riparte addirittura con 4 cambi all’intervallo. Ma la scossa che desidera il tecnico non arriva. Il Bologna è lento e prevedibile, la Fiorentina chiude bene e riparte, con Parisi vicino al 3-0.

Unico squillo per il Bologna, all’85’ un palo di Rowe. All’88’, Fabbian riapre la gara. Errore di Fagioli, palla di Rowe in mezzo con Fabbian che riapre la sfida. Il Bologna ci prova fino alla fine, Castro mette i brividi ai viola con un colpo di testa che finisce fuori. Bologna che assalta fino alla fine, Cambiaghi ha una chance al 96′ ma sbaglia. Finisce 2-1 per la Fiorentina che vince e dedica una grande vittoria alla memoria del presidente Commisso.

In classifica, Fiorentina che si porta a 17 punti e si issa fuori dalla zona retrocessione. Il Bologna resta a 30 e dice quasi addio all’Europa.

Foto: sito Fiorentina