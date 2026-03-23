La Fiorentina vince la Viareggio Cup. Il dg Ferrari: “Dedicata a Commisso”

23/03/2026 | 20:15:58

La Fiorentina ha vinto la Viareggio Cup, il Torneo di Viareggio. ll dg, Alessandro Ferrari, ha così parlato al termine dell’evento: “Prima della partita abbiamo ricordato che oggi la persona più contenta sarebbe stata il presidente Rocco Commisso. Questa vittoria ci fa sperare che il nostro lavoro sui giovani stia andando bene e che ci fa ricordare anche Rocco Commisso. La Coppa è dei ragazzi, che sono arrivati fino in fondo con un successo dopo l’altro. Loro l’hanno dedicata al Presidente.

Croci un golden boy? “C’è tempo per tutto, vediamo cosa succederà. Il settore giovanile per noi è importantissimo, il Viola Park è lì per quello. Oggi i miei complimenti vanno a tutti, staff e ragazzi sono stati bravi”.

Sulla prima squadra e sul pareggio di ieri contro l’Inter capolista: “Su ieri si è già detto tutto, non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo, impegnarsi sempre come ieri”.

Foto: sito Fiorentina