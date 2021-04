La Fiorentina vince la Coppa Italia Primavera. Commisso: “Che orgoglio! Aquilani un grande”

La Primavera della Fiorentina ha vinto la Coppa Italia, in finale contro la Lazio. Il presidente dei viola, Rocco Commisso ha parlato dopo il successo ai microfoni di Sportitalia.

“Tre coppe consecutive per questa squadra, è un orgoglio per Firenze e per la società. Il merito è loro e di Aquilani che ha fatto un grandissimo lavoro. Io sono solo uno spettatore. I nostri tifosi meritano sempre gioie. Il primo tempo è stato bellissimo, poi siamo calati ma ce l’abbiamo fatta. Mi piacciono gli allenatori giovani, non quelli vecchi come me”.

FOTO: Twitter ufficiale Fiorentina