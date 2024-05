La Fiorentina vince a Cagliari con un rigore di Arthur al 103′ (3-2) e si qualifica in Conference League

Nell’ultima di Claudio Ranieri da allenatore, la Fiorentina vince a Cagliari 3-2 e si assicura almeno un posto in Conference la gara che chiude il campionato delle due squadre. Cagliari già salvo, che gioca per onorare la carriera di mister Ranieri e chiudere bene davanti ai propri tifosi. Fiorentina che invece non è ancora certa di un posto in Europa.

Viola avanti al 39′ con Bonaventura. Pari sardo con Deiola al 64′. Il Cagliari ha la bravura di ribaltare la gara al minuto 85 con Mutandwa. Ma la Fiorentina non demorde e pareggia all’89’ con Nico Gonzalez. I viola devono vincere per avere già la certezza di un posto in Europa la prossima stagione. I viola si riversano in attacco e al minuto 102 trovano un rigore che cambia le sorti della gara. Infatti Arthur al 103′ segna dagli 11 metri la rete che vuol dire Conference League per i viola.

Il Cagliari saluta la stagione con la salvezza ma non riesce a regalare la gioia finale a mister Ranieri. La Fiorentina sale a 57 punti e quindi è certa dell’ottavo posto (ma potrebbe addirittura fare settima, visto che ha ancora una gara da giocare nel recupero con l’Atalanta), con il Torino che è a 53 punti. Viola certi di una qualificazione europea per la prossima stagione, al momento in Conference League. Ma se la Fiorentina vincesse la Conference, nella finale ad Atene del 29 maggio, andrebbe in Europa Laague e libererebbe un posto nella prossima Conference per la nona in classifica, Torino o Napoli.

Foto: twitter Fiorentina