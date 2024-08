La Fiorentina vince 7-2 in amichevole col Grosseto. Esordio con gol per Colpani

Nuova amichevole estiva per la Fiorentina, l’ormai classico impegno d’agosto con il Grosseto. La formazione di Raffaele Palladino si è imposta per 7-2, trascinata da una tripletta di Christian Kouame. A segno anche i nuovi acquisti viola Pongracic e Colpani, in gol anche Kayode, mentre l’ultima rete porta la firma del giovane Tommaso Rubino.

Foto: Instagram Fiorentina