La Fiorentina vince 3-0 contro il Grosseto. A segno Braschi, Montenegro e Bianco

24/07/2025 | 22:12:24

La Fiorentina allo Zecchini batte il Grosseto per 3-0.La gara si è sbloccata quando è salito in cattedra Dzeko nelle vesti di assist-man per Braschi e Montenegro che nel giro di due minuti (45′ e 47′) portano la Fiorentina sul doppio vantaggio. Nella ripresa terzo gol con un pallonetto di Bianco che va in pressione sul Grosseto rubando palla e andando in rete. Al 60′ Pioli mette in campo i big e lancia Sabiri alle spalle di Kean e Beltran ma il risultato non cambia. Kean ha anche un paio di occasioni in realtà ma è bravo Dierna a limitarlo mentre in un’occasione manda di poco a lato.

Foto: Instagram Fiorentina