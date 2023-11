La Fiorentina torna al successo. Bologna battuto 2-1. L’Atalanta si salva nel finale a Udine (1-1)

La Fiorentina vince 2-1 contro il Bologna e riscatta 3 sconfitte di fila. Cade il Bologna dopo 10 risultati utili, Vantaggio dei viola con Bonaventura, con un grande destro sotto la traversa. Il pareggio del Bologna arriva al 33′ con Zirkzee su calcio di rigore, dopo un fallo di mano di Parisi. Al 49′ Orsolini trova anche la rete del 2-1 per i felsinei, ma viene annullata per fuorigioco.

Nella ripresa, parte meglio la Fiorentina. Al 48′ i viola usufruiscono di un calcio di rigore che Nico Gonzalez non sbaglia per il nuovo vantaggio dei padroni di casa.

Poco dopo, protesta il Bologna, per un nuovo presunto calcio di rigore. Dopo una revisione al VAR, l’estrema punizione non viene assegnata.

Il Bologna ci prova fino alla fine. Ma alla fine il Bologna vede interrompersi la striscia di 10 risultati utili di fila, non perdeva dalla prima giornata col Milan. La Fiorentina riscatta le tre sconfitte di fila, salendo a 20 punti, al pari dell’Atalanta, scavalcando proprio il Bologna che resta a 18.

A Udine, l’Atalanta si salva nel finale dalla sconfitta. Finisce 1-1 in Friuli. Vantaggio dell’Udinese con Walace al 44′. Al 31′. Success aveva sbagliato un calcio di rigore per i friulani, calciando sul palo. Pessima Atalanta a Udine nel primo tempo.

Nella ripresa, ancora meglio l’Udinese, che può chiudere la gara, ma non ci riesce. L’Atalanta si salva nel finale con il quarto gol in campionato di Ederson. Finisce 1-1 con l’Udinese che sale a 11 punti, l’Atalanta a 20.

Foto: twitter Fiorentina