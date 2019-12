La Fiorentina sorride: la foto dell’abbraccio tra Commisso e Chiesa

Rocco Commisso e Enrico Chiesa, dopo l’incontro di questa mattina, si sono incrociati nuovamente nel pomeriggio presso il centro sportivo. I due, immortalati nella foto in alto, sono stati protagonisti di un lungo abbraccio che scaccia le voci degli ultimi giorni e riporta il sereno in casa viola. La Fiorentina sorride e i tifosi sperano che già domenica il talento classe 1997 possa tornare a essere decisivo per la formazione di Vincenzo Montella.

Foto: Fiorentina Twitter