La Fiorentina si sveglia tardi, prima vittoria per il Genoa con Osmajic e Messias (2-1)

10/10/2026 | 16:59:03

Il Genoa trova la prima vittoria in campionato e lo fa battendo a Marassi la Fiorentina. I gol di Osmajic e Messias regolano la pratica e fanno felici i tifosi del grifone. Il primo tempo è stato dominato in lungo e largo dalla squadra di Daniele De Rossi, molto più vivace, in palla e aggressiva. La rete del vantaggio, targata da Osmajic, è nata da un gran tiro dalla media distanza di El Shaarawy, alla prima da titolare, non parato bene da De Gea. Il pallone, respinto centralmente, è arrivato sulla testa di Ellertsson che, con assoluta freddezza, ha servito l’attaccante montenegrino per il suo terzo gol in campionato. Passano 7 minuti e il Genoa raddoppia sugli sviluppi di contropiede. Sempre Osmajic vola sulla fascia, serve un pallone in mezzo, apparentemente innocuo, ma viene bucato da Ranieri e ne approfitta Junior Messias per il momentaneo 2-0. Un miracolo di De Gea su una punizione calciata perfettamente da El Shaarawy ha evitato un passivo più largo nei primi 45 minuti. Nella ripresa, i cambi di Vanoli hanno dato più linfa alla Fiorentina che è riuscita a rientrare in partita grazie all’autogol fortunoso di Vasquez, su cross innocuo di Jimenez. I viola non sono riusciti, però, a sfruttare l’inerzia e non si sono resi più pericolosi dalle parti di Bijlow.

Foto: Instagram Genoa