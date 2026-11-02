La Fiorentina si sblocca: 4-2 in casa del Sassuolo, a segno anche Mastantuono

02/11/2026 | 20:27:38

Gol e spettacolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Fiorentina. Dopo una gara tesa, considerato lo stato emotivo delle due squadre e la classifica tutt’altro che felice, è la Fiorentina a spuntarla con una folle rimonta. I neroverdi hanno sbloccato la gara al 25esimo minuto di gioco, grazie a una combinazione spettacolare tra Esposito e Lauriente. L’ex Cagliari scucchiaia in profondità per il francese che, a tu per tu con De Gea, lo trafigge di prima intenzione. Alla fine del primo tempo, però, è la Fiorentina a trovare il gol del pari. Pellegrino, servito in area, si gira e deposita delicatamente in rete nell’area piccola con un colpo da attaccante vero. Riparte il secondo tempo e la Viola va in vantaggio. Brescianini porta palla, serve Njie e lo svedese di piattone destro spiazza Turati, impedendo all’ex Frosinone di tuffarsi. Passano 18 minuti e Lauriente, di prepotenza e di tecnica, sfonda in area di rigore e calcia violentemente sul secondo palo non lasciando scampo a De Gea. Quando tutto sembrava apparecchiato per il pareggio, però, è la Fiorentina a completare una rimonta folle. Pedro Gonçalves, subentrato da pochissimo, serve Mastantuono sulla linea dell’area di rigore e l’ex Real Madrid, di prima intenzione e di mancino, buca ancora Turati con un piazzato meraviglioso. Nel finale spazio anche al gol del 2-4 di Valdepenas. Finisce 2-4 per la Fiorentina.

Foto: X Fiorentina