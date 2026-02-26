La Fiorentina si qualifica agli ottavi di Conference League. Ma che fatica! Lo Jagiellonia vince 4-2 ai supplementari, ma sorride la Viola

26/02/2026 | 21:27:51

La Fiorentina vede le streghe perdendo 0-3 nei 90m minuti contro lo Jagiellonia. Serata storica per Bartosz Mazurek: con la tripletta realizzata, l’attaccante è diventato il primo giocatore nato dall’1 gennaio 2007 in avanti a segnare almeno tre gol in una singola gara delle competizioni europee UEFA. Un 3-0 che trascina la contesa ai tempi supplementari, dove la freschezza e la lucidità dei viola viene fuori.

Prima con un gran gol di Fagioli, poi il 2-3 con Kean che chiude la contesa qualificazione. Almeno così sembra, perché Imaz, con un destro, batte De Gea al 118′. Papera del portiere iberico che regala un finale thrilling. Vital dice parecchie paroline all’arbitro nel finale e viene espulso. Saltano i nervi. ma la Fiorentina gestisce il finale.

Finisce 4-2 per lo Jagiellonia ma non basta, agli ottavi, con enorme fatica, ci va la Fiorentina.

Foto: sito Fiorentina