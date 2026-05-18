La Fiorentina si gode Ndour, il centrocampista dai gol pesanti che ha punito Inter e Juventus

18/05/2026 | 14:00:29

La Fiorentina in una stagione dalle mille difficoltà si gode il talento di Ndour. 46 presenze, con 7 gol e 3 assist, contando tutte le competizioni, la rete di ieri alla Juventus è stata una mazzata anche per i bianconeri, ma non si tratta del primo gol pesante, visto che il centrocampista ha punito anche l’Inter qualche settimana fa nel pareggio di Firenze con i campioni d’Italia. Una stagione positiva e in crescita per Ndour, talento classe 2004 sul quale il PSG detiene il 50% della futura vendita.

foto x fiorentina