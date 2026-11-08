La Fiorentina scappa due volte con Pellegrino e Njie, la Juve la riprende con Woltemade e Bremer
08/11/2026 | 22:45:09
Finisce con un bel 2-2 Fiorentina-Juventus. La Fiorentina la sblocca dopo 4′. Colpo di testa vincente di Pellegrino su assist di Pedro Gonçalves. La Juventus reagisce e trova il gol del pari con la prima rete in Serie A di Woltemade su assist di Kolo Muani. Nel secondo tempo la viola ritrova il vantaggio con Njie che trafigge Vicario. Reazione bianconera che arriva con Bremer che di testa anticipa De Gea per il 2-2. La Fiorentina ritrova il 3-2, ma viene immediatamente annullato a Dragusin per fallo su Bremer. Finisce 2-2 al Franchi.
foto x juve