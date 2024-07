La Fiorentina saluta Milenkovic: “Sei arrivato da ragazzo, vai via da uomo”

La Fiorentina, dopo l’ufficialità delle scorse ore, ha salutato Nikola Milenkovic con un video su Instagram seguito dalla seguente didascalia: “Sei arrivato da ragazzo e vai via da uomo. Hai onorato la nostra maglia e questo la Fiorentina e Firenze non lo dimenticheranno mai. In bocca al lupo, Nikola”. Foto: instagram Fiorentina